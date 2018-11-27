Томичам покажут фильм про историю буддизма

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2018 // Фото: kinopoisk.ru

В Томске, 14 и 16 декабря, в кинозале развлекательного центра Fакел (ул. Красноармейская, 120), состоится премьера документального фильма «Ханна: нерассказанная история буддизма», сообщают организаторы.

Лента, созданная интернациональной яркой командой, получила множество наград во всем мире, а сама Ханна вместе с мужем — Ламой Оле Нидалом — премию ЮНЕСКО в 2015 году за поддержание межкультурного диалога и мирного сосуществования.

В фильме рассказана история женщины Ханны, которая в 1968 году вместе с мужем Оле Нидалом стала первыми учениками Его Святейшества Шестнадцатого Гьялвы Кармапы Рангджунга Ригпе Дордже — первого сознательно перерождающегося тулку Тибета, на Западе. Впоследствии этот человек изменил их жизнь и Ханна стала той, кто очень много сделал для сохранения и передачи учения Будды в современном мире.

Зрители увидят историю любви Ханны и Оле Нидал. Через Европу и Северную Америку, падение коммунизма в странах соцлагеря и СССР, похищение боевиками в Южной Америке фильм ведет по пути неординарной талантливой женщины, приверженной буддийским идеалам свободы.

В показе также примет участие Александр Койбагаров, президент Российской ассоциации буддистов традиций Карма Кагью, который лично знал героиню фильма.

Подробнее о фильме и самой Ханне Нидал можно узнать на официальном сайте.



Приобрести билеты на фильм можно будет с 1 декабря, стоимость — 220 рублей.

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