Томские власти через суд добились признания итогов выбора оператора по обращению с ТКО

27 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Арбитражный суд города Москвы оставил в силе результаты отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Томской области в седьмой зоне деятельности (Томск и Томский район), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на решение суда.

В частности, суд признал недействительным предписание ФАС об отмене результатов отбора, решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Суд также отменил решение ФАС о признании жалобы ООО «ЭКМО» необоснованной — компания жаловалась на действия департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, отказавшего ей в участии в торгах. Причем компания подала иск в Арбитражный суд города Москвы о признании этого решения недействительным. Предварительное заседание по этому иску состоится 3 декабря.

Кроме того, Арбитражный суд Томской области 13 декабря проведет предварительное заседание по иску «ЭКМО» к департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области о признании конкурсного отбора недействительным.

Как сообщалось, Томская область в конце августа признала УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» (САХ) победителем отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в седьмой зоне деятельности (Томск и окружающий его Томский район).

После подведения итогов отбора «ЭКМО» подало жалобу в ФАС, посчитав, что департамент отказал компании в участии в торгах неправомерно. Антимонопольное ведомство решило, что жалоба не обоснована. Тем не менее, ФАС предписала департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области отменить результаты отбора оператора и провести конкурс повторно. Ведомство мотивировало свое решение тем, что заявка САХ не соответствовала требованиям документации в части размера банковской гарантии. Кроме того, по мнению ФАС департамент установил избыточные требования к квалификации участников. При этом «САХ» предложил выполнить работы за 3,693 млрд рублей, «ЭКМО» — за 3,619 млрд рублей.

В связи с этим областной департамент подал в Арбитражный суд города Москвы заявление к ФАС об отмене предписания.

Всего Томская область поделена на восемь зон деятельности региональных операторов, конкурсные процедуры прошли по всем из них.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «САХ» зарегистрировано в 1993 году, принадлежит администрации Томска. С 2015 года предприятием руководит Евгений Якуба, до этого занимавший пост главы городского департамента капитального строительства. В 2017 году выручка предприятия составила 969,2 млн рублей, чистая прибыль — 683 тыс. рублей.

«САХ» занимается содержанием улично-дорожной сети, уборкой мусора и снега в региональном центре. Кроме того, предприятие в 2015–2017 годах получило 91,5% средств от госконтрактов на ремонт дорог в Томске.

ООО «ЭКМО» зарегистрировано в 2008 году. Принадлежит Вячеславу Мовчану, который также является совладельцем ООО «Сибирский полигон» (строит полигон твердых бытовых отходов в 19 км от Томска).

Регионы к 2019 году должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, а до 1 мая должны были выбрать региональных операторов, которые будут заниматься вывозом мусора.

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