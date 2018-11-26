Женщина с ребёнком попала под колёса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 27 ноября, в Томске под колеса Kia Cerato попали женщина с ребенком, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.35 на ул.79 Гвардейской Дивизии, 12б на регулируемом пешеходном переходе. Здесь 26-летний водитель сбил пешеходов.

В результате происшествия женщина и 7-летняя девочка с травмами доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД по Томской области по номеру 8(3822) 664-422, 8(3822) 664-424, либо обращаться лично по адресу: город Томск, ул. Иркутский тракт, 79.

Тэги/темы: