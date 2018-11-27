Томские ученые примут участие в описании жизни 2000 преподавателей дореволюционных университетов

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2018 // Фото: Tsu.ru

Историки Томского госуниверситета, МГУ и СПбГУ создадут базу данных 2000 преподавателей российских дореволюционных университетов, 115 из которых жили и работали в Томске, сообщает пресс-служба ТГУ.

В этой базе опубликуют информацию о происхождении, месте получения образования, отрасли науки, значимых открытиях, принадлежности к научной школе и другие данные об ученых. Она станет единственным источником в Интернете, где в полном объеме можно будет найти такие сведения.

«Мы говорим о дореволюционной России XVIII–XIX веков, тогда образованным человеком было быть редкость, а профессорами становились единицы. Университетские преподаватели были сравнительно небольшой социальной группой, но уникальной по интеллектуальному потенциалу и роли, которую они играли в социальной жизни России. На рубеже XIX–XX вв. в университетах не просто отражались общероссийские процессы и настроения, они здесь во многом формировались: университетская корпорация долгое время оставалась единственной профессиональной группой в России, складывавшейся посредством конкурса и принципа выборности; задолго до учреждения парламента его прообраз можно было разглядеть в деятельности университетских Советов. Именно в вузовских кругах зародилась партия кадетов, которую современники называли «профессорской», – рассказал доцент ТГУ Михаил Грибовский.

В рамках реализации проекта уже начал работу сайт, где размещаются документы и исследования по истории дореволюционных университетов. В 2019 году историки дополнительно представят базу данных по преподавателям, служившим во всех российских университетах с 1755 по 1917 годы. Команда распределила все 12 университетов: ТГУ – Томский, Саратовский, Варшавский и Виленский университеты, МГУ – Московский, Харьковский и Казанский, СПбГУ – Санкт-Петербургский, Дерптский, Новороссийский (Одесский) и Святого Владимира (Киевский) университеты и Пермское отделение Петроградского университета. Исследователи будут работать с Биографическими словарями профессоров, которые издавали дореволюционные университеты, с архивными данными и другими опубликованными источниками.

«На нашем сайте можно будет прочитать статью об интересующем вас профессоре или сделать выборку по заданным параметрам, например, выбрать всех профессоров, которые окончили Харьковский университет. Когда проект будет реализован, у нас будет возможность увидеть портрет среднестатистического преподавателя в любой год, например, мы узнаем, что ему 50 лет, он родился в провинции, получил образование в столице и так далее. Реализация подобных крупных проектов закрепляет за ТГУ статус признанного центра историко-университетских исследований», – отметил Михаил Грибовский.

Работа ведется в рамках проекта «Коллективная биография преподавателей российских университетов в зеркале социальной истории (вторая половина XVIII в. – начало XX в.)» (проект № 18-18-00121), который стартовал в 2018 году и поддержан Российским научным фондом. Руководитель исследования – профессор ТГУ Сергей Фоминых, исполнители: профессор ТГУ Сергей Некрылов, доцент ТГУ Михаил Грибовский, аспирант ФИПН ТГУ Илья Дунбинский. В команду проекта также вошли доктора исторических наук Андрей Андреев (МГУ) и Евгений Ростовцев (СПбГУ) и их коллеги.

Готовится коллективная монография по социальной истории всех университетов Российской империи.

Результаты исследования российской профессуры изложены в диссертации Михаила Грибовского «Профессорско-преподавательский корпус императорских университетов как социально-профессиональная группа российского общества, 1884 г. – февраль 1917 г.» и других научных работах.

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