В Томском политехническом университете прошел День открытых дверей АО «Томскнефть» ВНК (ФОТО)

27 ноября 2018 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

С вузом нефтяников связывают очень давние, тесные и почти родственные отношения. Первый День открытых дверей «Томскнефти» здесь состоялся ровно 20 лет назад. С тех пор связь между бизнес-партнером и техническим университетом не только крепла, но и развивалась.

Вот и в этот раз студенты смогли напрямую пообщаться с работодателями и познакомились с возможностями ведущей нефтедобывающего компании региона.

«Это мероприятие в равной мере необходимо как вам, так и нам. Мы заинтересованы обеспечить себе надёжный кадровый тыл, который составят самые талантливые выпускники. А вы, как начинающие специалисты, делающие первые профессиональные шаги, заинтересованы в надёжном работодателе, который предложит не только достойную зарплату и надёжный социальный пакет, но и обеспечит возможность роста», — отметил в диалоге с политехниками генеральный директор «Томскнефти» Роман Николаевич Жаравин.

Подтверждением этих слов стало выступление представителя «принимающей стороны» — директора Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Артёма Сергеевича Боева:

«Я сам когда-то был сотрудником «Томскнефти», два года отработал вахтовым методом на Лугинецком месторождении, и могу точно сказать: то, о чем вам сегодня рассказывают», — абсолютная правда.

Компания заботится о своих сотрудниках, вкладывает силы и средства в развитие своих людей, развитие города, области. Более того, даже свою кандидатскую диссертацию я написал благодаря тому, что работал в «Томскнефти». Ведь именно та материальная обеспеченность, которая у меня была, давала уверенность и возможность во время отдыхающей вахты заниматься наукой.

Более подробно с отраслевой деятельностью предприятия студентов познакомили представители производственных управлений. Кстати, знакомство состоялось двухсторонее: каждый желающий смог заполнить анкету. Из них будет сформирована общая база для приглашения будущих молодых специалистов на производственную практику или для трудоустройства.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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