В четверг в Томске пройдет дискуссионный клуб по охране труда

27 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения

В четверг, 29 ноября, в Томске на базе «Точки кипения» (пр. Ленина, 26) пройдет дискуссионный клуб экспертов по охране труда, сообщает пресс-служба Департамента труда и занятости населения.

К участию в мероприятии приглашаются журналисты и специалисты сферы. В ходе дискуссионного клуба эксперты по охране труда обсудят новые и эффективные форматы обучения специалистов, работу профсоюзов по контролю за соблюдением требований охраны труда.

Также посетителей ждут воркшопы и тренинги по темам: охрана труда при работе на высоте, производственная безопасность и поведенческий аудит.

«Как правило, специалист по охране труда остается один на один с проблемой создания благоприятных условий в организации. Дискуссионный клуб организован департаментом как возможность обсудить накопившиеся вопросы среди специалистов и поделиться накопленным опытом. Достижение нулевых показателей травматизма – важная стратегическая цель государственной политики в сфере охраны труда, и достигнуть ее возможно только через консолидацию профессионального сообщества», - рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области.

Мероприятие пройдет в 09:00.

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