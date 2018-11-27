«Ростелеком» выбрал стартапы на конкурсе технологических проектов GoTech

27 ноября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса технологических проектов GoTech. Получили награды и стартапы, которые «Ростелеком» выбрал из 291 представленного проекта.

По итогам конкурса «Ростелеком» выбрал 27 стартапов, которые могут использоваться для развития телекоммуникационной отрасли. Три из них, наиболее перспективные и готовые к пилотированию, получили заслуженные награды.

Решения компаний Studyx, Click-Storm и РосДомофон рассматриваются как возможные для пилотирования внутри компании, а также при оказании услуг клиентам. Studyx – это облачный сервис адаптивного микро-обучения для бизнеса, Click-Storm – платформа для организации кибертурниров с возможностью приобретения тематических товаров онлайн, а РосДомофон – проект по созданию умного домофона. Также в работу принят стартап томской компании «Протеже Системс» – система цифровизации промышленной безопасности и производства «Протеже», которая позволяет перейти с бумажных нарядов-допусков на электронные, с настенной карты объекта на интерактивную, с ручной оценки рисков на интеллектуальную.

«Подобные события объединяют инноваторов и инвесторов в одном месте. Участники рассказывают о своих проектах и находят партнеров или потенциальных клиентов», – сказал директор ООО «Протеже Системс» Андрей Янкевич.

«Благодаря конкурсу GoTech «Ростелеком» отобрал наиболее интересные для компании и отрасли в целом готовые к запуску проекты, которые можно использовать в различных сегментах – от решений для отдыха и развлечений до элементов умного дома.

Взаимодействие со стартапами на этапах их становления и пилотирования – часть стратегии «Ростелекома». Мы планируем и дальше поддерживать конкурсы высокотехнологичных проектов для поиска решений, которые соответствуют ключевым направлениям развития компании», – сказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома Александр Айвазов.

Подать заявку в номинацию «Ростелеком» конкурса GoTech могли компании, которые имеют готовый продукт, сформированную команду и потенциал выхода на годовой оборот не менее 300 млн рублей через 3-5 лет. Разрабатываемые ими решения должны соответствовать стратегии развития «Ростелекома».

Победители номинации смогут запустить совместный пилот с «Ростелекомом». Если пилотирование будет успешным, компании станут поставщиками услуг, получат доступ к инфраструктуре, технологиям и клиентской базе «Ростелекома», смогут привлечь венчурные или прямые инвестиции.

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