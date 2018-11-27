Факультет среднего профобразования ТГАСУ вошел в тройку лучших по России

27 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Работы преподавателя факультета среднего профессионального образования ТГАСУ Елены Картавцевой признаны лучшими во второй сессии II Международного конкурса обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений «Professional stars – 2018» в рамках образовательной ступени среднего профессионального образования.

Как уточняют в пресс-службе вуза, две работы, предоставленные ФСПО ТГАСУ, победили в номинации «Науки о земле». Благодаря этому результату факультет вошел в тройку лучших учебных заведений среднего профессионального образования России.

Преподаватель цикловой комиссии картографии ФСПО Елена Картавцева представила на суд жюри учебное пособие «Использование компьютерного редактора GIMPв компьютерной графике» и методическое пособие «Фонд оценочных средств: создание карт и атласов различного назначения, содержания, территориального охвата, масштабов компьютерными способами».

В конкурсе участвовали 225 профессиональных учебных заведений из 12 стран мира.

С трудами преподавателя можно познакомиться на сайте Государственного депозитария электронных изданий, Google Books, ЛитРес и в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.

В первой сессии II Международного конкурса обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений «Professional stars – 2018» совместные работы Елены Картавцевой и двух студенток ФСПО также были признаны победителями в номинации «Наука о земле».

Тэги/темы: