Зарегистрировать брак жителям Томской области поможет Интернет-портал GOSUSLUGI.RU

Найти свою вторую половинку – пожалуй, об этом мечтает каждый. Чтобы союз двух сердец был официальным, влюблённые подают заявление в ЗАГС и вступают друг с другом в брак. При этом жена, как правило, принимает фамилию мужа. Иногда происходит наоборот, а иногда супруги выбирают себе новую фамилию. В любом случае, замена фамилии после вступления в брак обязывает поменять паспорт.

Портал gosuslugi.ru сделал регистрацию брака доступной онлайн – нужно лишь зарегистрироваться на портале и найти нужный раздел! А если, например, невеста пожелает официально принять фамилию будущего мужа, заявление на замену паспорта она сможет подать также в электронном виде через gosuslugi.ru.

Обе услуги доступны в перечне разделов «Жизненные ситуации». Здесь пользователю портала нужно зайти в специальный раздел «Создание семьи», затем выбрать, какую именно услугу он хочет получить – и останется пара кликов.

Для регистрации брака достаточно нажать кнопку «Как подать заявление?», которая находится в графе «Зарегистрируйте брак». Пользователю откроется пошаговая инструкция, которая познакомит со всеми деталями процесса регистрации. Здесь же заполняется электронная форма заявления на регистрацию. У влюблённых есть возможность выбрать «красивую» дату для регистрации и наиболее удобный для них отдел ЗАГС. После подачи заявления отслеживать его статус можно в Личном кабинете. Но это ещё не всё: при подаче заявления онлайн, через портал gosuslugi.ru, пара получает скидку на регистрацию!

В разделе «Создание семьи» есть также отдельная ссылка «Замена документов после вступления в брак». Здесь доступна электронная форма заявления на замену паспорта РФ в случае смены фамилии одного из супругов или обоих супругов. Как и в случае с регистрацией брака, на портале услуга предоставляется со скидкой. Страница услуги содержит подробное описание того, как подаётся заявление и какие документы нужно к нему прикрепить. На этой же странице у пользователей портала есть возможность подать заявления на замену других документов – СНИЛСа, загранпаспорта, полиса ОМС, банковской карты и водительских документов.

Раньше перед тем, как вступить в брак, нужно было «ходить по инстанциям» и возиться с бумажными заявлениями. С порталом gosuslugi.ru, все необходимые заявления можно подать в удобной электронной форме, не выходя из дома!

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