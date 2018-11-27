Томский спортсмен стал вице-чемпионом Европы по кикбоксингу

Томский спортсмен Илья Афонин взял «серебро» на прошедшем на минувшей неделе Чемпионате Европы по кикбоксингу, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В состязании приняли участие около 500 спортсменов из 39 стран. Они боролись за победу в дисциплинах «фулл-контакт», «пойнтфайтинг», «лайт-контакт» и «сольные композиции».

В составе сборной России в турнире участвовал мастер спорта международного класса, воспитанник Томской областной школы олимпийского резерва Илья Афонин. Томский спортсмен выступал в весовой категории 63,5 килограмма в дисциплине «фулл-контакт».



«Активная подготовка к чемпионату Европы началась с 2016 года, эти два года стали тяжелейшим испытанием и в моральном, и в физическом плане. К каждому поединку в Мариборе мы готовились очень серьезно, и на пути к финалу Илья победил соперников из Франции, Норвегии, в полуфинале был повержен словенский спортсмен. В финальном поединке против Ильи вышел представитель Германии, который и одержал верх, наш спортсмен стал серебряным призером чемпионата Европы», — прокомментировал выступление своего подопечного президент Федерации кикбоксинга Томской области Кирилл Базаев.



Национальная сборная России заняла в чемпионате первое общекомандное место, завоевав 38 наград (22 золотые, 11 серебряных и пять бронзовых).

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