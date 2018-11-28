Томские киберспортсмены стали финалистами Кубка России

28 ноября 2018 / Томский Обзор

Томская команда Doka2Trade прошла в финал открытого международного Кубка России по киберспорту в дисциплине DotA 2. Теперь геймерам предстоит сразиться с сильнейшими киберспортсменами в гранд-финале, который пройдет в Тюмени 15 и 16 декабря.

Как уточняют в федерации компьютерного спорта, в случае победы команда может стать обладателем 1 000 000 рублей! А общий призовой фонд DotA 2 составляет 2 000 000. Среди финалистов этой дисциплины также команды Underdogs, Elements Pro Gaming и Whites.

Напомним, киберспорт в России стал официально признанным видом спорта с 2016 года. Кубок России – это возможность для игроков из любого региона страны или зарубежья начать профессиональную карьеру и заявить о себе всему киберспортивному сообществу. Кроме того, это одно из самых массовых соревнований в российском киберспорте.

В этом году впервые в истории российского киберспорта финал Кубка России будет проводиться за пределами Москвы. Соревнования пройдут по дисциплинам Dota2, Starcraft2, Hearthstone, Clash Royale. Призовой фонд составит 3 500 000 рублей. Бороться за главный кибертрофей страны в этом году приедут как спортсмены, уже завоевавшие признание на киберспортивной арене, так и восходящие звезды.

Посетить гранд-финал может каждый желающий, достигший возраста 14 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте: грандфинал.рф. Также на сайте можно аккредитоваться в качестве СМИ.

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