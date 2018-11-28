Томская область изменила условия «губернаторской ипотеки», которой за год смогли воспользоваться всего шесть человек

28 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области только 6 человек получают компенсацию процентной ставки по кредиту в рамках запущенной в конце 2017 года региональной программы «Губернаторская ипотека», всего за год было подано 32 заявки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на департамент строительства и архитектуры Томской области.

В департаменте агентству «Интерфакс-Сибирь» пояснили, что итоги первого года действия программы обусловлены, в первую очередь, ростом цен на жилье в регионе. Условия программы предполагали среднюю стоимость жилья в размере 43 тыс. рублей за кв. метр, однако, в 2018 году она выросла до 56 тыс. рублей за кв. метр.

«Был определен перечень категорий граждан, которые имели право на участие в проекте, а также перечень застройщиков. Тем самым круг участников проекта был ограничен. Теперь в условия программы внесены изменения, благодаря которым участие в программе стало более доступным «, — сказал сотрудник департамента.

В частности, по его словам, участники программы, как и раньше, могут получить компенсацию по ставке, но теперь они могут выбрать другой вариант — компенсацию первоначального взноса (10% от стоимости квартиры, рассчитанной из стоимости 1 кв. метра не более 43 тыс. рублей, причем, 5% компенсирует областной бюджет, 2,5% — местный бюджет, 2,5% — застройщик).

Также теперь программа определяет потенциальных участников по обеспеченности жильем (не более 18 кв. метров на человека при условии совместного проживания и не более 32 кв. метров на человека при условии одинокого проживания) и по доходам (в зависимости от количества человек в семье). Ранее круг потенциальных покупателей составляли только 15 категорий льготников, в том числе, молодые семьи, инвалиды и ветераны.

«Жилье можно приобрести на первичном рынке в Томске, Северске и Томском районе по любой цене, однако, расчет возмещения, которое выплачивается из бюджета на протяжении трех лет, будет исчисляться из стоимости одного квадратного метра по цене не выше 43 тыс. рублей. В среднем это — 300 тыс. рублей», — отметили в департаменте.

В обновленном постановлении о планах реализации программы говорится, что в рамках ее действия регион намерен реализовать 405 квартир общей площадью 20,5 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что программа «Губернаторская ипотека» пришла на смену ранее действовавшей программе «Жилье для российской семьи». Она подразумевает субсидирование 4 процентных пунктов по ипотечному кредиту, из которых 2 процентных пункта будут субсидироваться из бюджета Томской области, 1 процентный пункт — из бюджета муниципалитета и 1 процентный пункт — за счет застройщика. Причем предполагалось, что субсидирование процентных ставок по ипотеке в Томской области будет осуществляться только для определенных категорий покупателей новостроек.

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