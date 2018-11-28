В Томской области усилят контроль за вырубкой елей

28 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Начиная с сегодняшнего дня, 28 ноября, по 31 декабря в лесах региона усилят контроль, направленный на предупреждение незаконных вырубок новогодних темнохвойных деревьев, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Как сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства Томской области Игорь Смелянцев, мобильные группы специалистов госконтроля совместно с лесничими и полицией приступят к рейдовым мероприятиям по охране хвойных молодняков. Инспекторы и представители правоохранительных органов будут вести круглосуточное патрулирование лесного фонда, а также проверять документы у граждан, перевозящих деревья на личном транспорте.

«Заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников допускается на лесных участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений, например, на квартальных просеках, минерализованных полосах и противопожарных разрывах», — подчеркнул Игорь Смелянцев.

Разрешительными документами на заготовку являются договор аренды лесных участков, лесная декларация или договор купли-продажи лесных насаждений. У предпринимателей, закупающих ели для продажи, при транспортировке, помимо правоустанавливающих документов, должна быть в наличии товарно-транспортная накладная с печатью продавца. В ней обязательно указываются номер автомобиля и количество деревьев в кузове, а также квитанция об оплате, если перевозчик не является собственником.

За незаконную вырубку предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, браконьеру грозит конфискация продукции и орудия совершения правонарушения. За незаконную заготовку с ущербом более 5 тыс. рублей может быть назначена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

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