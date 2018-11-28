В Томске временно перекроют Старо-Деповскую

28 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Егор Хворенков

Сегодня, 23 ноября, с 23.00 инспекторы томского ГИБДД остановят движение транспорта по ул. Старо-Деповская на участке от ул. Транспортная до ул. Витимская. Здесь до 06.00 29 ноября бригады муниципального «Спецавтохозяйства» проведут работу по вывозу снега.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночную смену на ул. Старо-Деповская будут работать снегопогрузчики, самосвалы, тракторы.

Томичей просят выбирать для движения другие пути и не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

Также за прошедшие сутки муниципальное «Спецавтохозяйство» и сторонние организации вывезли на полигоны 5 тыс. тонн снега.

Минувшей ночью бригады САХ выполняли работу по разметанию проезжей части от снега и посыпке антигололедной смесью. Во вторник в механизированной уборке снега было задействовано 179 единиц техники, в ручной уборке – 128 человек. Обеспечивая безопасность дорожного движения отсыпали 359 тонн песко-соляной смеси и 8 тонн песка.

В среду коммунальные службы продолжают разметать снег с тротуаров и дорог, вывозить его на снегоотвалы. Сегодня техника «Спецавтохозяйства» работает по ул. Елизаровых на участке от ул. Шевченко до ул. Кулагина по левой стороне, по ул. Б. Подгорная от ул. Дальне-Ключевская до пер. Омский по правой стороне. Фронтальный погрузчик выгребает снег по ул. Бакунина, на проезжей части и пешеходных переходах пр. Ленина от пер. 1905 года до пер. Тихий.

Автогрейдер с ротором выведены на остановки и пешеходные переходы по ул. Елизаровых на участке от ул. Шевченко до ул. Нахимов, по ул. Киевская и пр. Фрунзе. Тракторы прометают тротуары с 8 часов вблизи пл. Новособорная, в пер. Спортивный, Томский, Батенькова от пр. Ленина до ул. Гагарина, по ул. Советская, Набережная реки Ушайки, Обручева, на пл. Ленина. Всего в механизированной уборке томских улиц в среду днем задействовано 67 единиц техники.

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