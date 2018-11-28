В Томске «нейтрализовали» террористов (ФОТО)

28 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба УФСБ России по ТО

Накануне в Томске завершились антитеррористические командно-штабные учения, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

В учениях приняли участие Управление ФСБ, МВД, Росгвардия, ГУ МЧС по Томской области, представители региональной администрации.

По замыслу мероприятия, группы лиц захватила здание Томского областного театра юного зрителя. В качестве заложников удерживались работники и посетители театра.

После того, как преступники отказались от переговоров и возникла реальная опасность для жизни граждан, руководитель оперативного штаба принял решение о проведении специального мероприятия. В ходе совместных действий представителей силовых структур террористы были нейтрализованы.

Во время учений профильные службы отработали порядок взаимодействия при введении режима кон­тр­тер­ро­ри­сти­че­ской операции, минимизации последствий терракта и последующей нормализации ситуации в регионе.

Фото: пресс-служба УФСБ по Томской области

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