На уборку снега от школ и поликлиник Томска направили дополнительную технику

28 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Егор Хворенков

На этой неделе подрядчик районной администрации в Кировском районе очистил подъезды к 18 детским садам и 12 школам, среди которых школы №№ 32, 51, 50, садики №№ 135, 22, 35, 49 и 85. Ранее был очищен проезд к поликлинике № 1 по пр. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

На территории Советского района подрядчик администрации сегодня очищает проезд к школе № 34 и «Хобби-центру», завтра коммунальные службы будут работать во внутриквартальном проезде к школе № 44, накануне снег был очищен с территории, прилегающей к поликлинике «Строитель» по п. Фрунзе, 218.

Подрядчик администрации Ленинского района сосредоточил силы по уборке снега вблизи социальных объектов в мкр. Каштак, Черемошники. Администрация Октябрьского района контролирует состояние дорого по пути к социальным объектам, включая присоединенные территории – пос. Росинка, Киргизка, Светлый и др.

«Согласно муниципальным контрактам, снег вблизи учреждений соцсферы в Томске убирают бригады «Спецавтохозяйства», подрядчики районных администраций, если корпуса учреждений находятся на улично-дорожной сети. Также у самих школ, больниц и детских садов и других социальных объектов есть обязательства по содержанию прилегающей территории», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

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