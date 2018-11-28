На Ново-Соборной в Томске установили ель

28 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 28 ноября, на площади Ново-Соборной завершился монтаж главной городской ёлки. До 14 декабря в районах Томска будет установлено и украшено еще 67 новогодних елей, сообщает пресс-служба мэрии.

24-метровая ель высотой с 8-этажный дом и диаметром 10 метров стала главным украшением площади Ново-Соборной. Скоро вокруг елки установят резной ледяной цоколь, а само дерево украсят 750 сверкающих звезд и шаров, а также гирлянды, совокупной длиной более 6 тысяч метров.

Кроме того, новогодние деревья уже установлены в сквере на ул. Плеханова, ул. Яковлева, пр.Фрунзе и в других районных парках Томска. Завтра начнется монтаж елки в сквере Ворошилова на ул. 5 Армии.

Открытие городских елок и ледовых городков запланировано на 14 декабря. В этот день для томичей будет организован большой праздник «Ёлка-2019. Томск встречает Новый год!». На главной сцене Ново-Соборной пройдет праздничный концерт, будут работать DJ, аниматоры, томичи увидят световое шоу. Также праздники с участием новогодних персонажей состоятся во всех районах города.

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