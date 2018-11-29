Столбы у Тимирязевского украсили неоновыми лентами

29 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Белые, синие, зеленые, красные и желтые неоновые ленты украсили 55 световых опор, установленных в этом году у села Тимирязевского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, объектов, украшенных таким образом, в Томске больше нет. Сейчас иллюминация работает в тестовом режиме, 14 декабря огни загорятся вместе со всей городской иллюминацией.

Напомним, в преддверии Нового года томские улицы украсят 13 светодиодных фонтанов. Световые фигуры в виде цветов, морских волн, бенгальских огней и сказочных деревьев также установят в Лагерном саду, сквере Ворошилова, на ул.Шевченко, 62а, перекрестках Б.Хмельницкого с ул. Энергетиков, пр.Фрунзе и ул.Елизаровых, в поселке Лоскутово, у школы в микрорайоне Мокрушина, на Иркутском тракте, 116, возле Драмтеатра, перед корпусом ТГУ на Московском тракте и у ТГАСУ.

Кроме того, на площади Новособорной будут установлены сакуры, световые фонарики, «ежики» из гирлянд. Световые конструкции украсят осветительные опоры по пр. Мира и Комсомольскому, Московскому, Иркутскому и Богашевскому трактам, ул. Елизаровых, Нахимова, Новосибирской, 79 Гв. Дивизии, 5ой Армии, Профсоюзной и другие.

Завершается монтаж «звёздного неба» над переулком Томским. На проспекте Ленина смонтировали новые световые перетяги с изображением герба Томска и в стиле «Гжель». Перетяги с цветочными мотивами украсят проспекты Фрунзе и Кирова.

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