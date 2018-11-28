Иномарка сбила трех подростков в Томске

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 28 ноября, в Томске под колеса Skoda Octavia попали трое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.20 на ул.Новосибирской. 39. Здесь 24-летний водитель Skoda Octavia сбил пешеходов. По предварительным данным, две девочки 13 и 16 лет, а также 17-летний молодой человек переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики осмотрели пешеходов и отпустили домой. Световозвращающие элементы на одежде пострадавших отсутствовали.

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