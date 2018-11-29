В Томске состоится премьера нового фильма Ларса фон Триера

29 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В среду, 5 декабря, в томском кинотеатре «Киномакс» состоится премьера нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», сообщают организатор.

Новый фильм главного скандалиста современного кино, Ларса фон Триера, для первых зрителей Томска представит Ада Бернатоните — кандидат искусствоведения, член гильдии киноведов и кинокритиков.

История серийного убийцы по имени Джек (Мэтт Дилон) разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица (Ума Турман), наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства…

Главный кино-провокатор возвращается на экраны с ироничным триллером-исповедью убийцы «Дом, который построил Джек». Мировая премьера картины прошла на Каннском кинофестивале 2018 года. Предыдущие семь лет Ларс фон Триер был для кинофестиваля персоной нон грата.

Начало сеанса в 19.00, билеты можно купить по ссылке.

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