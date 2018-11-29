Томские пожарные спасли из горящей квартиры пожилую женщину

29 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 28 ноября, в Томске загорелся одноэтажный трехквартирный жилой дом в пер.Зырянском, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К приезду пожарных горело внутри одной из квартир, огонь перекинулся на крышу дома. Для проверки помещений на наличие людей в работу включилось звено газодымозащитной службы. В коридоре пожарные обнаружили хозяйку квартиры. 84-летняя женщина была спасена и передана бригаде скорой медицинской помощи. Бабушка получила отравление продуктами горения.

В результате в однокомнатной квартире обгорели стены, потолок, вещи; обгорела обрешетка крыши над квартирой. Пожар ликвидирован в 20:27.

В ликвидации было задействовано 3 единицы техники и 11 человек. Причина пожара устанавливается.

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