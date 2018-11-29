Сегодня днем томичей просят не парковаться на участках улицы Большой Подгорной

29 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня механизированные звенья томского «Спецавтохозяйства» выведены по ул. Большая Подгорная на участке от ул. Дальне-Ключевская до пер. Омский по правой стороне, от ул. Героев Чубаровцев до пер. Урожайный по правой стороне. Работа фронтального снегопогрузчика организована в Школьном тупике.

Как сообщает пресс-служа мэрии, в преддверии прогнозируемого похолодания усилена работа по вывозу снега, освобождению от него проезжих частей и пешеходных зон.

Автогрейдеры с ротором работают по пр. Комсомольский, Ленина на участке от пл. Ленина до ул. Профсоюзная, по ул. Профсоюзная, 5-ой Армии, Усть-Киргизка, Сибирская, Ижевская, Петропавловская от ул. Сибирская до ул. Алтайская, ул. Алтайская от пер. Аптекарский до ул. Тверская, от пр. Комсомольский до ул. Сибирская, в пер. Мариинский. Шнекоротор «Арктик» откидывает снег с проезжей части по пр. Мира.

Тракторная техника очищает тротуары и пешеходные зоны вблизи пл. Новособорная, в пер. Спортивный, по ул. Советская, на участках пр. Ленина, Набережная реки Ушайка, пер. Батенькова и др. Томичей просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

За минувшие сутки бригады «Спецавтохозяйства» и подрядчики районов вывезли на полигоны 4, 2 тыс. тонн снега. В механизированной уборке снега задействовали 182 единицы техники, в ручной уборке - 102 человека. На отсыпку дорог, тротуаров, переходов и остановок израсходовали 668 тонн песко-соляной смеси.

Подрядчики администрации Ленинского района накануне скалывали автогрейдером уплотненный снег с улиц Войкова, Водяная, пер. Сухоозерный, Вывозили снег с пер. Красный, ул. Трудовая, от снега очищали лестницы в пер. Донской, Свечной, по ул. Смирнова, 36. В нормативное состояние приводили проезды в квартале, ограниченном улицами Смирнова, Ф. Мюнниха, Интернационалистов и Кольцевой проезд.

В Кировском районе от снега очистили лестницы по ул. Тимакова, Артема, Мокрушина и Советская. Фронтальный снегопогрузчик работал по пр. Кирова, ул. Киевская, Енисейская, Советская. Масштабная работа по очистке от снега и просыпке песко-соляной смесью автобусных маршрутов была проведена в пос. Апрель, Геологов, с. Тимирязевское, дер. Лоскутово и др.

На территории Октябрьского района вывозили снег с ул. Парковая, Ракетная, Лермонтова на участке от Аптекарского моста до ул. Шишкова. В Советском районе снег вывозили с ул. Елизаровых, М. Горького, Лебедева, тротуары очищали по ул. Никитина, Тверская, Алтайская.

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