Завтра томичей ждет холод и ветер

29 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

В пятницу, 30 ноября, в Томске ожидается понижение температуры воздуха и усиление ветра, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

По городу и области ожидаются снег, местами сильный, гололед, метели и ухудшение видимости. На дорогах снежные заносы.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра 13-18 м/с с порывами до 20-25 м/с, резкое колебание температуры воздуха в течение суток.

В связи с получением данного прогноза томичам рекомендуют избегать опасных мест: вблизи щитовой рекламы, слабозакрепленных конструкций, наклоненных деревьев. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и автомобильные пробки.

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