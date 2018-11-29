Более 20 елочных базаров откроются в Томске

29 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Первые елочные базары откроются в Томске 10 декабря. Районные администрации уже определили места, где томичи смогут приобрести новогодние деревья, сообщает пресс-служба мэрии.

Так в Кировском районе купить ёлки можно будет по адресам: пр. Ленина, 15, ул. Учебная, 48а, ул. Карташова, 42 и пр. Кирова, 38.

Торговые точки в Советском районе будут расположены по шести адресам: ул. Красноармейская, 44, пр. Фрунзе, 152б, пр. Фрунзе, 119з, ул. Киевская, 13, ул. Сибирская, 111б и пр. Фрунзе, 119.

В Ленинском районе елки будут продавать в восьми пунктах: пер. Дербышевский, 26а, ул. Интернационалистов, 3а, ул. Интернационалистов, 9, пр. Ленина, 165, пр. Мира, 21, пр. Мира, 27, ул. 79 Гвардейской Дивизии, 12 и ул. 79 Гвардейской Дивизии, 13в.

Жители Октябрьского района смогут купить новогодние ели на ул. Нарановича, 10, ул. С. Лазо, 15, Иркутский тр., 179, Иркутский тр., 61, ул. Пушкина, 21д и ул. Пушкина, 25а.

К 15 декабря на всех указанных точках начнется активная торговля елями.

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