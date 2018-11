В Томске стартует фестиваль спортивного кино «SNOWVISION»

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 29 ноября, в Томске в кинотеатре «Октябрь» (пр.Кирова, 15) пройдет показ самых интересных новинок кино о горных лыжах и сноубординге в рамках фестиваля спортивного кино «SNOWVISION».

«Фестиваль проходит в 8 регионах страны, программа везде разная, исходя из возможностей и потребностей площадки и местных представителей. В этот раз в Томске будет эксклюзивные премьерные показы лучших зарубежных фильмов года», - рассказывает организатор проекта Вадим Бухаров

Программа кинопоказов:

1. «День Фрирайдера», Россия

2. “A Land Shaped By Women”, Исландия

3. “Evolution Of Dreams”, Швейцария / Канада

4. “Poveri Noi”, Австралия

5. “ZABARDAST”, Франция

6. “Frozen Mind”, Франция

7. “The Empire Of Winds”, Аргентина / Чили 8. “Would You”, Франция / Канада

«SNOWVISION» призван объединить на ежегодной основе сильнейшие зарубежные

киностудии и российские команды с целью поддержки и развития отечественного

спортивного кинематографа.

С расписанием сеансов и ценами на билеты можно ознакомиться здесь.

