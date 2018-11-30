В губернаторском квартале Томска вновь установят живую ель

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

20-метровую живая ель доставят в Томск и установят на площади у торгового центра «1000 мелочей», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новогоднее дерево лесники привезут с территории Тимирязевского лесничества. Бригада из десяти человек при помощи валочной техники аккуратно погрузит ель на автотрал и в ночное время, когда дороги разгружены, доставит в областной центр.

В ближайшие дни лесхозы Томской области займутся подготовкой к открытию социальных елочных базаров в муниципалитетах региона.

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