В губернаторском квартале Томска вновь установят живую ель
30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
20-метровую живая ель доставят в Томск и установят на площади у торгового центра «1000 мелочей», сообщает пресс-служба обладминистрации.
Новогоднее дерево лесники привезут с территории Тимирязевского лесничества. Бригада из десяти человек при помощи валочной техники аккуратно погрузит ель на автотрал и в ночное время, когда дороги разгружены, доставит в областной центр.
В ближайшие дни лесхозы Томской области займутся подготовкой к открытию социальных елочных базаров в муниципалитетах региона.
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