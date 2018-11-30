В Томске горит супермаркет на площади 1 тыс. кв. метров, пострадавших нет

30 ноября 2018 / Томский Обзор

Пожар произошел в магазине «Светофор» в Иркутском проезде в Октябрьском районе Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 1 тыс. кв. метров. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Движение в районе пожара затруднено.

Телеканал ГТРК «Томск» сообщает, что от МЧС на месте происшествия находятся 21 единица техники и 60 человек. Пожарные работают по повышенному рангу сложности, на данный момент идет ликвидация пожара.

На данный момент пожар локализован.

Согласно открытым источникам информации, магазин «Светофор» — здание ангарного типа.

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