Власти Томска разработают проектную документацию по восстановлению арки в Горсаду к декабрю 2019 года

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2018 // Фото: 1604.ru

Администрация Томска прорабатывает вопрос о разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция (восстановление) арки в Городском саду Томска». Соответствующий ответ от мэрии получила Лариса Колесниченко.

В сообщении также отмечается, что администрация намерена выполнить данные мероприятия до декабря 2019-го года. В свою очередь срок выполнения строительно-монтажных работ будет определен после разработки документации.

Напомним, арку в Городском саду Томска демонтировали в сентябре 2016-го года. Снос объекта согласовала городская КЧС, так как объект находился в плачевном состоянии, был небезопасен и отремонтировать его другим образом было невозможно. Предполагалось, что после сноса «Газпром трансгаз Томск» построит здесь новую арку.

Каменная арка с колоннами и кассами при входе была построена в томском Горсаду в середине XX века. Разрешения на ее строительство добился директор сада – Петр Матвеевич Левин.

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