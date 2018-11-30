Главную новогоднюю площадку Томска готовят к празднику (ФОТО)

30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Беляева

В Томске ведутся работы по подготовке Ново-Соборной площади к Новому году.

Накануне здесь установили 24-метровую ель, которая станет главным украшением. Скоро вокруг елки установят резной ледяной цоколь, а само дерево украсят 750 сверкающих звезд и шаров, а также гирлянды, совокупной длиной более 6 тысяч метров.

Кроме того, на площади Ново-Соборной будут установлены сакуры, световые фонарики, «ежики» из гирлянд. На месте фонтана здесь установили самую крупный светодиодный фонтан в городе. На площади также монтируют ледовую и деревянные горки и ледовый городок.

Фото: Ульяна Беляева

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