Из-за метели на дороги Томска вывели дополнительную снегоуборочную технику

30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В связи с метелью томское «Спецавтохозяйство» увеличило количество снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии.

Так в минувшие сутки с учетом погодных условий в механизированной очистке томских улиц от снега было задействовано рекордное количество единиц техники – 187. Днем работали 73 единицы, ночью – 114. Из указанного количества снегоуборочных машин 42 – были привелчены у сторонних организаций.

В ручной уборке приняли участие 130 человек. Силами «Спецавтохозяйства» и подрядчиков районных администраций на полигоны было доставлено 6, 2 тыс. тонн снега.

В ночную смену бригады САХ вывозили снег с участков ул. Б. Подгорная, А. Иванова, Школьный тупик, 5-ой Армии, Транспортная, пр. Ленина. Шнекороторная техника работала по ул. Железнодорожная, Вокзальная и др. Отброшенный с проезжей части снег будет убран с обочин в следующую смену.

Сегодня в очистке улиц от снега САХ выводит 73 единицы специальной техники после окончания часа-пик, чтобы не создавать на дорогах заторы. Плужно-щеточные машины будут разметать снега на улицах первой и второй категории. Вывоз снега продолжат с левой стороны ул. Б. Подгорная на участках от ул. Дальне-Ключевская до ул. Героев Чубаровцев, от ул. Героев Чубаровцев до пер. Урожайный.

Пешеходные переходы коммунальные службы очищают по ул. Клюева, Обручева, Бирюкова и Осенняя, где накануне отбрасывала снег шнекороторная техника.

Амкадор «Арктик» в пятницу днем будет перебрасывать снег с пр. Мира в направлении от ул. Дальне-Ключевская, включая Каштачную гору.

Круглосуточную работу по очистке от снега городских улиц продолжают и подрядчики районных администраций. Основное внимание коммунальных служб обращено на работу вблизи объектов социальной сферы.

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