«Ростелеком» обеспечил село Подгорное Томской области беспроводным интернетом

30 ноября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Впервые в Томской области «Ростелеком» организовал для сельских жителей беспроводной широкополосный доступ в интернет (БШПД). Техническая возможность пользоваться скоростным интернетом появилась у 120 семей села Подгорное.

Оператор установил базовую станцию БШПД на собственном антенно-мачтовом сооружении, расположенном рядом с селом, на высоте 45 метров. Оборудование в защищенном корпус обеспечивает качественный интернет даже при неблагоприятных погодных условиях. Радиус покрытия беспроводной сети в условиях прямой видимости составляет почти два километра. Скорость передачи данных при помощи радиосигнала – 8 Мбит/с.

«В «Ростелеком» поступали обращения жителей на подключение интернета, но технической возможности для этого на существующих медных линиях в селе нет. По проекту модернизации сельской связи мы решили применить технологию беспроводного широкополосного доступа. В частном секторе установка оборудования для передачи сигнала таким способом занимает меньше времени и менее затратная, чем укладка сетей в кабельной канализации. В результате мы удовлетворили спрос на услуги связи в Подгорном», – комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Используя различные технические решения, «Ростелеком» в Томской области в 2018 году обеспечил современными услугами связи отдаленные и труднодоступные населенные пункты.

Так, по федеральной программе устранения цифрового неравенства компания установила точки доступа Wi-Fi для выхода в интернет в селах Высоком, Дубровке Зырянского района, Новых Ключах Чаинского района и Лисице Верхнекетского. В поселках Новогорном Колпашевского, Новоникольском Александровского и Староюгино Каргасокского районов компания построила базовые станции сотовой связи. Всего в этом году по области оператор проложил более ста километров волоконно-оптических линий связи.

Узнать подробности, а также оставить заявку можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте www.tomsk.rt.ru и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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