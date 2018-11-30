Поставщик героина из Кузбасса в Томск осужден почти на 11 лет

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2018 // Фото: Владимир Дударев

Советский районный суд Томска приговорил участника этнической преступной группы, поставлявшей героин из Кемеровской области в Томск, к 10 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Наркодилер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере).

Как сообщалось, в мае 2018 года сотрудники УФСБ по Томской области пресекли устойчивый канал поставок оптовых партий героина из Кемеровской области. Организатором наркотрафика оказался участник этнической межрегиональной преступной группы, он задержан и арестован. Из незаконного оборота было изъято 120 граммов героина.

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