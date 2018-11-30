Томские следователи обвинили директора АНО в мошенничестве на 38 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Томские следователи предъявили обвинение 47-летней уроженке Кемеровской области, подозреваемой в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, обвиняемая, являясь учредителем и директором автономной некоммерческой организации, использовала свое служебное положение (имея доступ к персональным данным граждан) изготовила фиктивные договора по оказанию комплекса услуг в области образования, воспитания и обучения. После чего обвиняемая подала документы в один из департаментов Томска для получения субсидии. В результате, бюджету Томской области и МО «Город Томск» причинен ущерб в сумме 38 млн рублей.

Теперь женщине грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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