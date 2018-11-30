Томский госуниверситет впервые вошел в рейтинг ТНЕ по компьютерным наукам

30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томский госуниверситет впервые вошел в предметный рейтинг британского издания Times Higher Education по направлению Computer Science, сообщает пресс-служба вуза.

Университет занял позицию в группе 501-600. Также ТГУ включен в группу 301-400 по направлению Engineering & Technology и занимает второе место среди российских вузов вместе с МФТИ и ИТМО.

В прошлом году ТГУ первым из университетов Томска попал в предметный рейтинг по компьютерным наукам QS, сейчас взята новая высота – рейтинг THE. В предметном рейтинге «Компьютерные науки (информатика)» представлено 16 российских университетов, 11 их них – участники Проекта 5-100.

«Результаты рейтинга связаны, с одной стороны, с актуализацией научной повестки в области компьютерных наук (работы, связанные с обработкой больших данных, виртуальной и дополненной реальностью). С другой стороны, здесь важны новые форматы образования, которые ТГУ применяет в рамках проекта Высшей IT-школы (HITs), актуальные программы магистратуры, которые реализуются совместно с ведущими университетами мира и промышленными партнерами», – отметил проректор ТГУ по информатизации Олег Змеев.

Также проректор отметил активную работу по продвижению бренда ТГУ как университета с сильной школой по компьютерным наукам в международном пространстве. Это стало возможным благодаря реализации программы на английском языке для иностранных бакалавров, работе с приоритетными странами-партнерами.

«Хочу добавить, что всё это новое стоит на плечах качественной школы по компьютерным наукам, которая сформировалась в университете в 80-тых годах прошлого века», – сказал Олег Змеев.

Университет также вошел в группу 301-400 по направлению Engineering & Technology. В перечень областей знаний, которые оценивали эксперты, включены комплексный инжиниринг (General Engineering), электрическая и электронная техника (Electrical and Electronic Engineering), механика и аэрокосмическая техника (Mechanical and Aerospace Engineering), гражданское строительство (Civil Engineering), химические технологии (Chemical Engineering). В предметном рейтинге «Инженерные науки и технологии» российскую высшую школу представляют 28 университетов, 15 из которых – вузы Проекта 5-100.

Рейтинг Times Higher Education ранжирует университеты по 11 предметным областям: «Социальные (общественные) науки», «Экономика и бизнес», «Инженерные науки и технологии», «Компьютерные науки (информатика)», «Физические науки», «Науки о медицине и здоровье», «Искусство и гуманитарные науки», «Науки о жизни», «Образование», «Психология», «Право».

При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, они группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения); исследования (объем, доход и репутация); цитирование (влияние исследований); международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования); доход от производственной деятельности (передача знаний). Вместе с тем эти индикаторы имеют другие соотношения – для учета специфики конкретных научных областей.

В общем рейтинге ТНЕ Томский государственный университет находится в группе 501-600 среди мировых вузов и на пятой позиции среди вузов РФ.

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