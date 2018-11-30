Томских спасателей привлекли на тушение пожара в «Светофоре» (ФОТО)

30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Сотрудники томской поисково-спасательной службы приняли участие в ликвидации пожара в супермаркете, сообщает спасатель, ответственный за взаимодействие со СМИ.

«Сегодня спасатели ПСС привлекались для помощь вскрытия кровли и обшивки при пожаре магазина светофор. Шанцевым инструментом и бензорезом работали. Пришлось поработать и в средствах защиты органов дыхания», — сообщили в ТО ПСС.

По данным ГУ МЧС, сообщение о возгорании в одноэтажном металлокаркасном здании ангарного типа по Иркутскому проезду поступило в 6.04. К месту автоматически по повышенному номеру были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей города.

На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены помещения внутри здания, горела обшивка под металлическими листами. Пожарным удалось не допустить распространения огня на примыкающие к горящему ангару здания.

В 08:45 пожар был локализован на площади 1000 кв.метров, в 10:13 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара от МЧС России было привлечено 22 единицы техники и 62 человека.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

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