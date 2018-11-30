Томичей вновь приглашают на бесплатную ярмарку

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2018 // Фото: Vk.com/freemarket_tomsk

В воскресенье, 9 декабря, в Томске в «Академической» (ул. Королёва, 4) пройдет третий томский Free-маркет. Мероприятие представляет собой открытую площадку, где каждый человек может принести свои вещи, и взять другие совершенно бесплатно.

Как уточняют организаторы, это не благотворительная программа: прежде всего это событие создано для того, чтобы люди могли общаться в непринужденной обстановке и находили новые знакомства. Также идеей маркета является сокращение потребления, разумное использование вещей и бережное отношение к ресурсам Земли, продление жизни хороших вещей путём безденежной передачи их во вторые и третьи добрые руки для многократного использования.

«Мероприятие проходит уже третий год. В среднем, во фримаркете участвуют около 300 человек. У нас разносортная аудитория: начиная со школьников и студентов и заканчивая взрослыми людьми. Опять же, есть и те, кто нуждается в вещах, но большинство людей - все-таки люди с обычным достатком. В этот раз мы сделаем акцент на экологичность, на сокращение потребления. Все-таки изначально он и задумывался как экологическое мероприятие - снизить покупку новых вещей и найти любящих хозяев старым», — рассказывает организатор Ольга Михалькова.

Любой желающий может посетить free-маркет бесплатно. Вещи, которые можно приносить должны быть в надлежащем виде и хорошем состоянии. Подробнее о правилах маркета можно посмотреть на официальной странице мероприятия «ВКонтакте».

Вход свободный.

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