Северскую ТЭЦ модернизируют за 5 млрд рублей

30 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, объединяет неядерные активы госкорпорации «Росатом») модернизирует свой крупнейший актив — Северскую ТЭЦ. Соглашение о модернизации подписали в пятницу гендиректор ОТЭК Ксения Сухотина и губернатор Томской области Сергей Жвачкин, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Северская ТЭЦ — это огромная ТЭЦ на угле, это пятимиллиардный проект, который мы за 5 лет реализуем. Это будет совершенно новая ТЭЦ, которая будет работать на газе и будет полностью обеспечивать Северск и другие районы, которые вырастут между Томском и Северском», — сказал Сергей Жвачкин.

По информации пресс-службы обладминистрации, в ходе реализации проекта предполагается существенно оптимизировать производственную схему станции, включая строительство двух теплофикационных турбоагрегатов, модернизировать котельное оборудование и генерирующие мощности с заменой агрегатов на более современные, вырабатывающее электрическую и тепловую энергию в комбинированном режиме.

«В качестве основного варианта модернизации рассматривается замена схемы топливоснабжения и топливного хозяйства ТЭЦ с угля на природный газ в качестве основного и резервного топлива. В настоящее время около 79% используемого на Северской ТЭЦ топлива составляет уголь, 20% — природный газ, 1% — растопочный мазут», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) передало ТЭЦ в управление ОТЭК еще в 2014 году, тогда же был создан филиал ОТЭК в Северске. При этом станция оставалась в собственности комбината, однако ее эксплуатацией, модернизацией и ремонтом занималась ОТЭК. В октябре 2017 года СХК передал ТЭЦ на баланс ОТЭК.

В 2014 году ОТЭК и местные власти рассматривали возможность строительства паровой или водогрейной котельной стоимостью 2,4 млрд рублей взамен выбывающих мощностей ТЭЦ.

Северская ТЭЦ была введена в эксплуатацию поэтапно в 1953–1961 годах, производит тепло и электроэнергию для нужд СХК и города Северск. В составе теплоэлектроцентрали — 15 турбоагрегатов и 18 котлов, работающих на кузнецком каменном угле, ее энергетическая мощность составляет 699 МВт, тепловая — 1,87 тыс. Гкал/ч.

ОТЭК управляет неатомной генерацией Росатома в пяти городах России — Глазове (Удмуртия), Димитровграде (Ульяновская область), Краснокаменске (Забайкальский край), Новоуральске (Свердловская область), Северске (Томская область).

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