Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД победил в конкурсе среди СПИД-центров

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2018 // Фото: Область здоровья

Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями занял первое место в номинации «Свежий взгляд», сообщает Telegram-канал «Область здоровья».

Награждение прошло в Москве в рамках IV Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Церемонию награждения провел заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

Перед награждением он отметил внушительный пласт работы, которую каждый день делают специалисты по ВИЧ. «Эта работа приносит немалый результат. Повышается охват антиретровирусной терапией. Сегодня более 70% случаев выявляются на ранних стадиях. Охват терапией составляет 55,6%, а в каждом третьем регионе – это 60%. За 10 лет сократился путь передачи ВИЧ от матери к ребенку в 3,5 раза», – рассказал Олег Салагай.

Он отметил, что в СПИД-центрах работают не просто медицинские работники, но и творческие люди, которые умеют нестандартно подать даже самую простую идею. Поэтому их работа должна быть оценена по достоинству.

Помимо Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, победителями стали: Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Центр профилактики и борьбы со СПИДом Ханты-Мансийского автономного округа, Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИДом, ГБУЗ «Центр СПИД и неинфекционных заболеваний» ( Санкт-Петербург). Отдельно Минздрав России поблагодарил Автозавод «ГАЗ» за плодотворное сотрудничество в проведении всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» .

Завтра, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Томске в этот день в рамках акции «Знай и живи» пройдет молодежный фестиваль, посвященный борьбе с ВИЧ. На фестивале состоится кинопоказ фильма «Транзит» и выступление томских музыкальных групп. Также будут работать информационные палатки, пришедшие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Мероприятие начнется в 18.00 в пространстве «Губернаторский дом» (ул. Набережная р. Ушайки, 16), вход свободный.

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