Интернет-трафик B2G-клиентов «МегаФона» в Томской области вырос в 2 раза

30 ноября 2018 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон» / Фото: Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

Потребление услуг передачи данных клиентов госсектора Сибирского «МегаФона» в 2018 году выросло на 50%. Основной драйвер – рост проникновения устройств с поддержкой 4G и систем автоматического сбора информации.

Доля устройств с поддержкой 4G/LTE в сегменте B2G за год увеличилась с 23 до 37%. Самыми популярными устройствами в госсегменте выступают смартфоны (50%), а USB-модемы и различные промышленные устройства для передачи данных составляют 13% от общего числа задействованного оборудования. При этом по доле трафика на последние приходится свыше 30% от общего объема трафика.

«Рост Интернет-трафика в B2G-сегменте является очевидным следствием внедрения элементов “цифровой экономики” на территории Сибири. Государственные и унитарные предприятия, надзорные и силовые ведомства, лесная охрана и другие организации используют ИКТ-решения в разных областях своей работы – от деловой переписки по защищённым каналам на смартфоне до сбора показаний с различных датчиков и систем видеонаблюдения. Развитие “Интернета вещей” будет и в дальнейшем выступать основным драйвером роста сегмента B2G в России», – отметил руководитель по развитию интеграционных проектов Сибирского «МегаФона» Владимир ГАВРИЛОВ.

По итогам 10 месяцев 2018 года лидером по числу задействованных устройств IoT/M2M стал Новосибирск (более 250 тысяч устройств), а самый большой рост интернет-трафика продемонстрировали B2G-абоненты в Томской области – более чем в 2 раза.

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