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Томские пожарные спасли из огня мужчину, которому стало плохо

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Вчера вечером, 2 декабря, в Томске загорелся жилой дом засыпного типа по ул.Усть-Керепеть, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.31. К приезду пожарных горел дом, огонь мог распространиться на надворные постройки.

"Пожарными был спасен хозяин дома (мужчина около 60 лет, лежал в тамбуре, предположительно стало плохо с сердцем, передан бригаде скорой помощи)", - говорится в сообщении.

Возгорание удалось ликвидировать к 18.58. В результате обгорели потолочное перекрытие, обрешетка крыши дома, стены веранды, есть прогары в потолочном перекрытии на площади 1 кв.метр. Площадь пожара составила 66 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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