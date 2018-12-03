TOMTEL вошел в состав «ЭР-Телеком»

3 декабря 2018 / Томский Обзор

ООО «Tомтел» Объединённой компании «Стрела Телеком» вошёл в состав российского телекоммуникационного холдинга «ЭР-Телеком» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).

С 1 декабря 2018 года услуги обеих компаний в Томске будут предоставляться под брендом «Дом.ru TOMTEL». Клиенты объединенного оператора получат доступ к широкому спектру высококачественных продуктов и сервисов Холдинга.

Абоненты при наличии технической возможности смогут дополнительно подключить большое количество цифровых каналов, а корпоративным клиентам станут доступны облачные сервисы компании. В 2019 году «Дом.ru» планирует построить новые участки сети, что позволит подключить почти 3000 квартир, а также запустить проект по умной домофонии.

«Альянс ресурсов федерального и локального операторов - вклад в технологическое будущее региона. Благодаря IT-разработкам холдинга и нашим опытным инженерам, мы сможем обеспечить переход на современные стандарты качества услуг: доступ в интернет на скорости до 1 ГБ/с, расширение сети городского Wi-Fi и высокий уровень клиентского сервиса. Офисы компании продолжат работу в прежнем режиме, что позволит оперативно реагировать на запросы абонентов», - комментирует директор томского филиала «Дом.ru» Ольга Свиридова.

«TOMTEL» предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет и кабельного ТВ жителям Томска и Северска с 2002 года. «Дом.ru» работает в Томске с 2011 года, его клиенты пользуются скоростным интернетом, цифровым ТВ и домашней телефонией.

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