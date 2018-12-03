Томичей ждут почти 50-градусные морозы

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

В ближайшие дни, 4-6 декабря, в Томской области ожидаются сильные морозы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области ожидаются сильные морозы: температура ночью – 37… – 42°С, по востоку – 43… – 48°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминает жителям региона о рисках, связанных с низкими температурами.

Руководителям всех уровней власти и объектов экономики рекомендовано максимально усилить контроль состояния систем жизнеобеспечения населения и привести в повышенную готовность свои дежурно-диспетчерские службы и аварийно-спасательные формирования.

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