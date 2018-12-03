Из-за морозов часть томичей осталась без воды

3 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

За последние три дня в городскую «Оперативно-дежурную службу» поступило 20 сообщений от томичей об отключении коммунальных ресурсов: 9 из них касались отсутствия холодной и горячей воды, 3 – электроснабжения, 8 – теплоснабжения. Одной из причин повреждений стало понижение температуры воздуха.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в связи с перемерзанием была прекращена подача холодной воды жителям многоквартирного дома по ул. Смирнова, 13. Сегодня бригады УК «Каштачная» продолжают восстановительные работы. В связи с перемерзанием водопроводной линии была приостановлена подача холодной воды в пер. Целинный, 31а. Силами ООО «Томскводоканал» холодное водоснабжение было подано потребителям.

В это же время сотрудники «Оперативно-дежурной службы» и районных администраций контролируют продолжение аварийно-восстановительных работ по ряду адресов. Работу по восстановлению подачи электроснабжения в доме по ул. И. Черных, 113а, прерванную по причине короткого замыкания в электрощитовой, в понедельник продолжают специалисты УК «Жилфонд».

Аварийные службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний оперативно устранили все повреждения и возобновили подачу ресурсов населению.

По информации синоптиков, в Томске сохранится понижение температуры воздуха до 30°С, в связи с этим ресурсоснабжающие организации продолжают дежурство в усиленном режиме.

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