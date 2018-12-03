Томский поэт стал лауреатом конкурса «Песня года-2018»

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2018 // Фото: Facebook.com

Известный томский поэт Ингвар Донсков стал обладателем диплома лауреата телефестиваля «Песня года-2018». Об автор стихов сообщил на своей странице в Facebook.

Песню на слова томского поэта под музыку Аркадия Укупника не фестивале исполнил Лев Лещенко.

Ингвар Донсков родился в 1962 году в городе Совгавань Хабаровского края. Живет в Томске более полувека. Ветеран боевых действий, награжден медалью «За отвагу».

Член Российского союза писателей Ингвар Донсков публиковался в сетевых литературных изданиях и в коллективных сборниках. В 2017-м году песня «Семечки», написанная на его стихи и исполненная Аркадием Укупником, стала лауреатом премии «Шансон года».

Видео: Facebook.com

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