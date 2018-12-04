Томичей приглашают на закрытие выставки «Томск, ты как?» и встречу с «Сну-Сну»

4 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В четверг, 6 декабря, в галерее «В Главном» (пр.Ленина, 36) состоится закрытие выставки «Томск, ты как?». В экспозиции представлены работы современных томских художников: Николая Исаева, Лукии Муриной, Наташи Юдиной, Мити Главанакова, Аксиньи Сарычевой, арт-групп «Сну Сну» и «Вывоз снега».

Как сообщают организаторы, общая идея выставки появилась как аллюзия на стихотворение Велимира Хлебникова «Москва, ты кто?». Подобно поэту-авангардисту, местные художники выстраивают свой диалог с Томском.

«Это первый выставочный проект, реализованный в Галерее „В Главном“, и нас радует заинтересованность публики: на выставку „Томск, ты как“ обратила внимание не только университетская аудитория, но и городская. В общей сложности за 1,5 месяца выставку посмотрело более 400 человек. Мы, как кураторы, предложили художникам вступить диалог с городом, рассказать свои истории, как они себя чувствуют, что их беспокоит, какие отношения у них выстраиваются с пространством? Публике особенно понравилась документация художественной акции Николая Исаева и Лукии Муриной „Сжечь нельзя сохранить“, посвящённая болезненной для Томска теме — сохранению культурного наследия», — рассказывает организатор Анастасия Куклина.

Она также отметила, что интерес вызвали экспериментальные поиски арт-группы «Вывоз снега», их обращение к местным культурным средам.

«В целом, мы пришли выводу, что надо чаще устраивать творческие встречи с художниками», — заключила Анастасия Куклина.

На финисаже состоится творческая встреча с одним из участников проекта, томским художником Александром Колпаковым (арт-группа «Сну-Сну»). Он покажет видеодокументации художественных акций, а также представит серию работ на тему экологии и современного искусства «Дополненная реальность 2:0».

Начало в 19:00.

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