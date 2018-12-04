Размер взноса на капремонт многоквартирных домов в Томской области в 2019 году вырастет на 8%

4 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов Томской области на 2019 год установлен в размере 7,08 рубля за кв. метр, следует из постановления главы региона, текст которого размещен на сайте обладминистрации.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь», в 2017 году минимальный размер взноса составлял 6,55 рубля за кв. метр. Таким образом, он вырастет на 8,1%. В 2018 году его размер не менялся.

По данным пресс-службы региональной администрации, на 2018 году запланирован ремонт 416 многоквартирных домов на общую сумму 1,1 млрд рублей.

По данным «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», в 2014–2017 годах было капитально отремонтировано 395 многоквартирных домов (6,3% от общего количества, включенного в программу) на общую сумму 1,95 млрд рублей.

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