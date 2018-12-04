В Томске осудят рецидивиста, который хотел ограбить подростка и женщину, но не смог

4 декабря 2018 / Томский Обзор

Томские следователи направили в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в серии разбойных нападений, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 26-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи и разбой, освободился из мест лишения свободы в августе 2018-го года. Утром 15 сентября в пер.Донском он напал на 17-летнего подростка. Приставив к его горлу нож мужчина потребовал отдать деньги и телефон. Однако подросток вырвался от нападавшего и убежал, при этом получив резаные раны руки.

Позже, в ночь на 16 сентября, злоумышленник аналогичным образом напал на проходившую мимо женщину и, приставив к её горлу нож также потребовал отдать ему деньги и телефон. Однако женщина смогла вырваться от нападавшего и убежать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. В ходе следствия он полностью признал свою вину и дал признательные показания.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

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