Женщина-водитель пострадала при столкновении двух иномарок в Томске

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, около 20.35 в Томске столкнулись Toyota RAV4 и Kia, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на нерегулируемом пересечении улиц Крылова и Никитина. По предварительным данным, 48-летняя женщина-водитель Toyota не выполнила требование дорожного знака «Уступите дорогу». В результате произошло столкновение с автомобилем Kia, который двигался по главной дороге.

В ДТП травмирована женщина-водитель автомобиля Toyota. В сообщении также отмечается, что 31-летний водитель Kia управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортными средствами.

Тэги/темы: