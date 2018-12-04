Одиннадцать автобусных рейсов из Томска отменили из-за мороза
4 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Низкая температура воздуха стала причиной отмены восьми региональных, двух межрегиональных и одного международного автобусных рейсов из Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского автовокзала.
Так, отменены шесть рейсов до города Асино, до райцентров Бакчар и Тегульдет.
Также не состоятся рейсы до Белова Кемеровской области и Горно-Алтайска, а также Павлодара (Казахстан).
Как сообщалось, синоптики прогнозируют 4–6 декабря в Томской области морозы до минус 48 градусов.
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