Одиннадцать автобусных рейсов из Томска отменили из-за мороза

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2018 // Фото: pixabay.com

Низкая температура воздуха стала причиной отмены восьми региональных, двух межрегиональных и одного международного автобусных рейсов из Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского автовокзала.

Так, отменены шесть рейсов до города Асино, до райцентров Бакчар и Тегульдет.

Также не состоятся рейсы до Белова Кемеровской области и Горно-Алтайска, а также Павлодара (Казахстан).

Как сообщалось, синоптики прогнозируют 4–6 декабря в Томской области морозы до минус 48 градусов.

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