Томские спортсмены привезли награды с открытия российского ледолазного сезона (ФОТО)

4 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Елена Темерева

Томские спортсмены приняли участие в 1 этапе Кубка России и всероссийских юношеских соревнованиях по альпинизму, которые одновременно прошли в Кирове, сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Участие в соревнованиях приняли 168 спортсменов из 13 регионов страны. Томскую область в этих стартах представляли воспитанники объединения "Искра" ДДЮ "Кедр" под руководством Елены Темеревой.

"В связи с тем, что до отъезда в нашем городе ещё не была готова стена для лазания на «скорость», основной тренировочный акцент делали на дисциплину «трудность». В результате три золотые медали из четырех возможных в «трудности» на всероссийских юношеских соревнованиях едут в Томск", - рассказал Иван Темерев.

В своих возрастных категориях победы одержали Владислав Темерев, Юлия Филатьева и Глеб Канаев. Тимофей Лушников стал третьим. Юлия Филатьева также взяла "бронзу" в "скорости". Ей же удалось показать лучший результат на этапе Кубка России - она стала 6-й.

Фото: Елена Темерева

Тэги/темы: